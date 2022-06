O noua incercare de vanzare a vagoanelor CFR, puse sub sechestru in Portul Constanta

ANAF a scos la vanzare nu mai putin de 177 de vagoane ale CFR Marfa, puse sub sechestru in Portul Constanta. Este a doua licitatie organizata de Fisc in acest sens, dupa ce la prima nu s-a prezentat nimeni. Valoarea prezentata a vagoanelor variaza intre 33.000 si 140.000 de lei, fara TVA, iar la un pret mediu de vanzare de 85.000 lei inseamna ca ANAF ar putea incasa in total 15 milioane de euro.Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Galati, din cadrul Agentiei Nationale de ... citeste toata stirea