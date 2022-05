O noua retinere in scandalul in care a fost implicat manelistul Bogdan Mocanu

Un al treilea barbat implicat in scandalul din clubul din Mamaia din urma cu trei saptamani, in urma caruia manelistul Bogdan Mocanu a fost ranit, a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, fiind retinut. In urma cercetarilor facute dupa scandalul din clubul din Mamaia a fost identificat un al treilea barbat, in varsta de 27 de ani, banuit de implicarea in acel conflict. El a fost prins, joi, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, fiind dus la sediul Politiei statiunii Mamaia, ... citeste toata stirea