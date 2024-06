O noua trecere de pietoni prevazuta cu scuar, infiintata la Constanta

Administratia publica locala a luat hotararea ca prin Confort Urban sa amenajeze o trecere de pietoni in forma literei "Z", in zona complexului rezidential situat la intrarea in Constanta, dinspre Valu lui Traian.Pentru siguranta pietonilor a fost amenajat un scuar median si a fost amplasat un refugiu protejat de garduri metalice.Trecerea de pietoni este semnalizata cu indicatoare alimentate prin panouri solare iar vopseaua folosita pentru ... citește toată știrea