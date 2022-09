Primaria Municipiului Constanta va infiinta in aceasta saptamana o trecere pentru pietoni la intersectia strazii Nicolae Iorga cu strada Ion Lahovari.Masura a fost adoptata de Comisia de Circulatie in urma solicitarilor primite de la cei care locuiesc in zona, fiind avizata de Inspectoratul de Politie Judetean Constanta - ... citeste toata stirea