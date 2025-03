O patiserie din Constanta, inchisa temporar de Protectia Consumatorilor

Comisarii CJPC au inchis astazi, temporar, o patiserie din Constanta, in urma unui control la sediul unitatii.Inspectorii au constatat grave deficiente igienico-sanitare si lipsa unor conditii minime necesare pentru desfasurarea unei activitati conforme.Comisarii au mai descoperit faptul ca exista o singura chiuveta in care se spalau atat fructele, legumele sau ouale, cat si oalele si ustensilele. In plus, cosul de gunoi nu avea capac cu actionare la picior, acesta fiind ... citește toată știrea