O persoana a murit dupa ce autoturismul in care se afla a intrat sub un autotren, accident rutier petrecut in noaptea de miercuri spre joi, pe autostrada A4, in apropierea localitatii Agigea.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", autoritatile au fost alertate despre producerea unui accident rutier intre un TIR si un ... citeste toata stirea