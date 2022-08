O persoana a murit in urma unui accident in sensul giratoriu de la Tomis Plus - Palazu Mare

Un accident mortal a avut loc in dimineata de 18 august la iesirea din municipiul Constanta, in sensul giratoriu din zona Tomis Plus - Palazu Mare.Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 5.40, iar la fata locului au fost trimise mai multe echipaje SMURD ale ISU Dobrogea, autospeciala de transport victime multiple si ale Serviciului de Ambulanta.Tanarul care si-a pierdut viata se afla intr-un autoturism marca Mercedes alaturi de alte sase persoane.In zona sensului giratoriu ... citeste toata stirea