O politista de 25 de ani s-a sinucis in baia unei gari. S-a impuscat in tampla

O politista de numai 25 de ani s-a impuscat in baia garii din Strehaia, cu pistolul din dotare. Era casatorita de numai cateva luni. Adela Loredana era agent de politie, ajutor de sef de post la Politia Transporturi Strehaia.In aceasta dimineata, tanara si-a pus capat zilelor, cu pistolul din dotare, in baia garii din Strehaia, din motive inca necunoscute. Potrivit unor surse, insa, tanara ar fi avut anumite certuri in familie, scrie Antena 3.Politista a intrat la munca la ora 8.00 Seful ... citeste toata stirea