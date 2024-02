O studenta din Cehia, gasita in Muntii Piatra Craiului cu hipotermie

O tanara studenta, in varsta de 24 de ani, din Cehia, s-a ratacit in Muntii Piatra Craiului si a ajuns aproape de varful Turnu (1923 metri altitudine), pe Padina Hotarului. Ea a apelat salvatorii la 18.30 si a fost gasita de acestia dupa mai bine de doua ore, in stare de somnolenta, aflata in hipotermie. Studenta nu avea caciula, manusi sau vreo lanterna."O tanara de doar 24 de ani, din Cehia, dar care studiaza in Capitala, s-a ratacit in Muntii Piatra Craiului, neavand articole vestimentare ... citește toată știrea