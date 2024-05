O teorie a lui Einstein legata de gaurile negre, demonstrata de oameni de stiinta

Oamenii de stiinta au demonstrat una dintre teoriile lui Albert Einstein, dovedind nu doar existenta unei regiuni "de plonjare" din jurul unei gauri negre in care materia se prabuseste, ci si a faptului ca aceasta zona exercita unele dintre cele mai puternice forte gravitationale identificate pana in prezent in galaxie, relateaza joi DPA/PA Media.Teoria lui Einstein afirma ca este imposibil ca particulele de materie sa urmeze orbite circulare atunci cand se afla in apropierea unei gauri negre. ... citește toată știrea