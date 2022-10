O treime dintre romani se asteapta ca preturile la locuinte sa scada semnificativ

O treime dintreromani se asteapta ca preturile la locuintesa scada semnificativ pana in primavara anului2023, conform unui studiu realizat storia.ro, despre felul in care romanii percep piata imobiliara in prezent, actiunile pe care le fac si estimarile lor pentru urmatoarele 6-12 luniIntrebati daca isi doresc sa achizitioneze o proprietate in urmatoarele 12 luni, 38% dintre respondenti au raspuns ca sunt siguri ca da, o treime ca oscileaza intre da si nu (33%), iar 12% ca inclina spre da. ... citeste toata stirea