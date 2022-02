O turcoaica a incercat sa intre in Romania cu un pasaport ucrainean fals

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au descoperit un cetatean turc care a prezentat un document de calatorie fals. In data de 9 februarie 2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, judetul Constanta, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare in tara, un control de rutina la un microbuz, inmatriculat in Ucraina, condus de un ucrainian in varsta de 43 ani. In masina erau si sase pasageri, prezentand toti pentru control ... citeste toata stirea