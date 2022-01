Oaspete de seama la Colegiul National "Mircea cel Batran": Darius Mardaru, fost elev, in prezent student la Harvard

Darius Mardaru, care a absolvit Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, a venit in vizita, la locul unde s-a format. In prezent, el este student la Harvard. "Astazi (vineri, 14 ianuarie 2022 - n.n.) am avut bucuria ca in cadrul Consiliului Profesoral sa ne viziteze Darius Mardaru, absolvent 2021 al CNMB , student in anul 1 la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii.Darius ne-a impartasit experienta sa de student si felul in care i-a folosit deschiderea catre invatare ... citeste toata stirea