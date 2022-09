Oficial de la DNA: Fostul adjunct al IPJ Constanta, Relu Vizitiu, isi anunta sotia de controalele ANPC

Fostul adjunct al IPJ Constanta a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii din cadrul Tribunalului Constanta, care se va judeca pe data de 27 septembrie. Relu Vizitiu este acuzat de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii in forma continuata, acces ilegal la sistem informatic in forma continuata si divulgarea unor informatii nepublice in forma continuata. Totodata, si sotia barbatului a fost acuzata de instigare la acces ilegal ... citeste toata stirea