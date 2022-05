Ofiter de Politie, acuzat de DNA ca a furat peste 14 kilograme de bijuterii ridicate la perchezitii. Cu ce le-a inlocuit

Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe ofiterul de politie care a luat bijuteriile ridicate la perchezitii si le-a inlocuit cu obiecte din metal comun. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a lui Marius-Paul Constantinescu, ofiter de politie in cadrul IPJ Constanta la data comiterii faptelor. Ofiterul, care activa la Serviciul de Investigare a Fraudelor, este acuzat de savarsirea infractiunii de abuz in ... citeste toata stirea