OMS se asteapta la niveluri ridicate de cazuri de COVID-19 in aceasta vara

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi pentru AFP ca se asteapta la "niveluri ridicate" de cazuri de COVID-19 in aceasta vara in Europa si a facut apel la monitorizarea indeaproape a virusului dupa o triplare a cazurilor zilnice in ultima luna."Pe masura ce tarile din Europa au ridicat masurile sociale care erau in vigoare, virusul va circula la niveluri ridicate in timpul verii", a declarat Hans Kluge, director regional OMS pentru Europa.Avand la baza subvarianta Omicron BA. ... citeste toata stirea