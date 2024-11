Omul de afaceri Silviu Prigoana a decedat, marti, intr-un restaurant din Bran

Omul de afaceri Silviu Prigoana, fondator al mai multor posturi de televiziune si fost deputat, a decedat, marti, intr-un restaurant din statiunea Bran, in timp ce se afla la masa cu mai multe persoane.Conform purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Brasov, dr. Liviu Stelea, la sosirea echipajului medical, pacientul era in stop cardio-respirator."La ora 14,15 s-a primit un apel la 112 in care se anunta ca un barbat este inconstient intr-un restaurant din statiunea Bran. ... citește toată știrea