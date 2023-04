Ghetarii s-au topit cu o viteza spectaculoasa anul trecut, un fenomen care pare in prezent de neoprit, a avertizat vineri ONU, in conditiile in care mai multi indicatori privind schimbarile climatice arata niveluri record, relateaza AFP, preluat de Agerpres.In raportul sau anual privind starea climei la nivel global, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a ONU evidentiaza schimbarile survenite pe uscat, in oceane si in atmosfera, cauzate de niveluri record ale gazelor cu efect de sera care ... citeste toata stirea