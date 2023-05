Procurorii DIICOT impreuna cuofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera pun in aplicare 29 mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si judetelor Ilfov, Arges, Dambovita, Constanta, Buzau si Brasov, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de trafic de migranti.La data de 25.05.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si ... citeste toata stirea