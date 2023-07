Procurorii DIICOT, impreuna cu politisti din cadrul Directia de Investigatii Criminale, pun in aplicare 31 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov, Ialomita, Arges, Calarasi, Constanta si Olt, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale si delapidare.La data de 04.07.2023, procurorii Directiei de Investigare ... citeste toata stirea