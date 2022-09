Operatiune de salvare la Agigea. Un barbat a fost acoperit de un mal de pamant. Video

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina in cursul zilei de vineri, 16 septembrie a.c., in comuna Agigea, pe strada Nicolae Titulescu.Potrivit primelor informatii, o persoana a fost prinsa sub un mal de pamant, in timp ce efectua lucrari cu un utilaj la reteaua de canalizare din localitate.La fata locului intervine Detasamentul Port cu 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, container multirisc, SMURD B, Detasamentul Fripis cu o autospeciala pentru Descarcerare, ... citeste toata stirea