Operatiuni de dezinsectie si deratizare in toate cartierele orasului

Parcurile, scuarurile, spatiile verzi dintre blocuri, strazile, trotuarele si promenadele din Constanta sunt stropite in permanenta impotriva insectelor care creeaza disconfort populatiei, precum si pentru eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli.Substanta utilizata este Solfac Trio, o substanta avizata de Ministerul Sanatatii.Produsul are o actiune insecticida rapida si poate persista pana la cateva saptamani, in functie de suprafata tratata. Substanta ofera, de asemenea, un efect ... citeste toata stirea