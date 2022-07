OPMCTA: Participantii la Neversea au preferat cazarea in apartamente din Constanta

La Festivalul Neversea, organizat in perioada 07-10 iulie a.c., pe plaja Modern din Constanta s-au inregistrat, in ultimele 4 zile, 260.000 de participanti.Cei mai multi dintre ei au cautat alternative ieftine de cazare, astfel ca apartamentele si casele din orasul Constanta au fost preferatele tinerilor."Festivalul Neversea a avut impact pozitiv mai ales in Constanta, in Zona Peninsulara, unde agentii economici, membri ai Organizatiei Patronale Mamaia-Constanta au simtit un flux crescut de ... citeste toata stirea