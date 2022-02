Orban: 'Caciu e cam la fel ca Florin Citu. Povestitor. Zici ca e ministru al culturii

Fostul premier si lider PNL Ludovic Orban il ataca dur pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu (PSD), scrie stiripesurse.ro.Ludovic Orban"Il cheama Caciu. Nu Citu. Dar e cam la fel. Povestitor. Zici ca e ministru al culturii, nu ministru de finante. In orice tara civilizata, toata lumea se uita cu atentie la ce iese din gura unui ministru de finante. La noi, daca ar fi sa il luam in serios pe Caciu, ar trebui sa ne schimbam planurile de la o zi la alta. In ultima flecareala publica a fostului ... citeste toata stirea