Orban da in judecata Guvernul: 'De peste un an refuza sa organizeze alegeri in peste 40 de localitati'

Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca da in judecata Guvernul pentru ca nu a organizat alegeri in peste 40 de localitati, nerespectand astfel legea si democratia, dreptul cetatenilor de a-si alege primarul, potrivit Agerpres.Ludovic Orban"Democratia presupune existenta alegerilor libere. De peste un an de zile, Guvernul refuza sa organizeze alegeri in peste 40 de localitati in care este vacanta functia de primar. Exista, de asemenea, si o ... citeste toata stirea