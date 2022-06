Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in noaptea aceasta

Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care a fost adoptata ordonanta.Potrivit acestuia, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de stat, iar 25 de bani va fi o reducere comerciala pe ... citeste toata stirea