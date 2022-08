Pacient salvat de la amputarea totala a piciorului, in prima angioplastie periferica efectuata la centrul de cardiologie interventionala ARES din Spitalul Judetean Tulcea

Colaborarea dintre Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea si Grupul ARES, lider in cardiologia privata din Romania, isi arata inca o data roadele, in beneficiul pacientilor tulceni. Un barbat in varsta de 62 de ani, cu boala arteriala periferica si indicatie de amputatie a piciorului drept a fost tratat minim invaziv in centrul de cardiologie interventionala ARES din Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea. Medicii de aici au efectuat, in premiera pentru acest centru, o procedura de angioplastie ... citeste toata stirea