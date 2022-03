Pacientii din Dobrogea sunt, de jumatate de an, tot fara spital de boli infectioase

Dupa sase luni de la inchiderea Spitalului de Boli Infectioase din Constanta, unde in toamna anului trecut a izbucnit un incendiu in sectia COVID-19, situatia ramane incerta. In orasul-port, cazurile sunt tratate la alte unitati medicale sau pacientii pleaca in alte orase. Autoritatile nu au reusit nici dupa sase luni de la incendiul izbucnit la saloanele unde erau tratati bolnavi de COVID-19 sa redeschida Spitalul de Boli Infectioase Constanta. In repetate randuri, primarul Vergil Chitac, fost ... citeste toata stirea