Pacientii nu trebuie sa plateasca testul anti -Covid 19 la internarea intr-o unitate sanitara

Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, ministrul Sanatatii a aprobat un Ordin de ministru privind unele masuri ce se aplica de unitatile sanitare, in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.Conform documentului, in vederea prevenirii si limitarii infectiilor asociate asistentei medicale, unitatile sanitare publice pot organiza testarea pacientilor pentru detectia infectiei cu virusul SARS-CoV-2, in cadrul activitatii de screening la internare.Costurile activitatii de ... citeste toata stirea