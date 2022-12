De Ziua Nationala, militarii romani si straini aflati in misiune in tara noastra au defilat pe sub Arcul de Triumf din Bucuresti. Au participat peste 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Administratia Nationala a Penitenciarelor si Autoritatea Vamala Romana, precum si 120 de mijloace tehnice. In ... citeste toata stirea