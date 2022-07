Parcare pentru TIR-uri, operationala in Portul Constanta de saptamana viitoare

O noua parcare pentru TIR-uri va fi operationala in Portul Constanta, care va avea o suprafata de 34.000 de metri patrati."In aceste zile se lucreaza intens la amenajarea unei noi parcari destinata TIR-urilor care vin sa descarce marfuri in Portul Constanta. Parcarea este situata in interiorul portului, in zona Portii 9, are o suprafata de 34.000 metri patrati. Aceasta va avea o capacitate de circa 120 TIR-uri si va determina o fluidizare a ... citeste toata stirea