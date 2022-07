Parcarea in Constanta si in Mamaia devine gratuita pe timp de noapte

Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va propune Consiliului Local aprobarea initiativei sale ca parcarea sa fie gratuita pe timpul noptii, in intervalul orar 22,00 - 08,00, atat in oras, cat si in statiunea Mamaia.Am luat decizia de a propune consilierilor locali o schimbare importanta in ceea ce priveste implementarea regulamentului parcarilor din oras: eliminarea obligativitatii platii locurilor de parcare din Constanta si Mamaia ... citeste toata stirea