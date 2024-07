Parfumuri susceptibile a fi contrafacute descoperite de jandarmii constanteni

Marti, 9 iulie, in timpul unei misiuni de rutina, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat, in jurul orei 16:00, la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Soveja din municipiul Constanta, un barbat in varsta de 31 de ani, care avea o sacosa in mana si s-a comportat suspect la vederea patrulei.Datorita acestui motiv jandarmii s-au apropiat si l-au legitimat pe cel in cauza. Barbatul figura cu domiciliul intr-o localitate din judetul ... citește toată știrea