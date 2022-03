Parlamentarul USR cu un singur proiect de hotarare initiat: 24 decembrie sa fie zi nationala, nelucratoare

Un parlamentar USR a initiat, in acest mandat, deci in mai mult de un an, un singur proiect de hotarare. Politicianul vrea ca ziua de 24 decembrie sa fie declarata zi nationala in care nu se lucreaza.Ion Marian Lazar, parlamentar din Valcea, explica, in expunerea de motive, de ce vrea acest lucru."Pentru romani, Ajunul Craciunului implica printre alte obiceiuri si traditii: impodobirea bradului de Craciun; impartirea cadourilor de catre Mos Craciun; pregatirea bucatelor pentru masa din ... citeste toata stirea