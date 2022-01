Participantii la cursa ilegala de pe autostrada au ramas fara permis si au dosare penale

IPJ Constanta a precizat joi seara, referitor la cursa neautorizata desfasurata pe Autostrada A2, in seara de 19 ianuarie, ca, in urma cercetarilor efectuate de politisti din cadrul Biroului de Politie A2, persoanele care au participat la eveniment au fost identificate.Este vorba despre 2 barbati, de 27, respectiv 40 de ani, conducatori ai autoturismelor in cauza, ambii din judetul Constanta.Totodata, organizatorul evenimentului si barbatul care a transmis live imaginile pe o retea de ... citeste toata stirea