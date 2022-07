Participantii la Festivalul Neversea au preferat cazarea in apartamente din Constanta

Cei mai multi dintre participantii la Festivalul Neversea au cautat alternative ieftine de cazare, astfel ca apartamentele si casele din orasul Constanta au fost preferatele tinerilor, anunta Organizatia Patronala Mamaia (OPMCTA). In cele patru zile de festival au participat 260.000 de oameni. Cei mai multi dintre ei au optat pentru cazare in Constanta. "Festivalul Neversea a avut impact pozitiv mai ales in Constanta, in Zona Peninsulara, unde agentii economici, membri ai Organizatiei Patronale ... citeste toata stirea