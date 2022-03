Partidul lui Dragnea acuza: "Vor sa dea strainilor gazul din Marea Neagra"

Alianta pentru Patrie, partidul fondat de Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD condamnat penal, spune ca actuala coalitia vrea sa instraineze gazul din Marea Neagra.Iata comunicatul de presa, fara alte comentarii."S-a adeverit! Coalitia tradarii nationale pune la cale jefuirea romanilor de resurse. In Parlament, se discuta modificarea Legii Offshore initiata de Liviu Dragnea. In sensul acesta au scos oameni in strada. Au organizat sute de proteste. Au lansat cele mai abjecte atacuri, au ... citeste toata stirea