Pastele ortodox. Traditiile si obiceiurile de Paste

Traditiile si obiceiurile de Paste reprezinta, alaturi de trezirea naturii la viata, o inviere a oamenilor dupa iarna grea si venirea primaverii.Pastele este o sarbatoare cu data variabila, nu cu data fixa precum Craciunul, iar de la an la an ziua in care cade Pastele variaza in medie cu 14-15 zile, dar pot fi variatii mic sau mari. De exemplu, Pastele a fost pe 20 aprilie in 2014 si pe 12 aprilie in 2015Pastele ortodox este cel mai adesea in aprilie, niciodata in martie si destul de rar in ... citește toată știrea