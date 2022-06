Patriarhia, despre biserica de pe trotuar de la Constanta: "Orice edificiu sacru trebuie inaltat intr-un spatiu adecvat"

Patriarhia Romana se delimiteaza de Arhiepiscopia Tomisului in scandalul bisericii de pe trotuar de la Constanta. Primaria vrea s-o demoleze, cu decizie de la instanta, iar IPS Teodosie se impotriveste, desi containerul nu are autorizatie de amplasare pe spatiul public. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a transmis un punct de vedere cu privire la conflictul aparut intre autoritatile locale din Constanta si Arhiepiscopia Tomisului pe tema construirii unei biserici ... citeste toata stirea