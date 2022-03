Patru aeronave Eurofighter Typhoon britanice au aterizat la Mihail Kogalniceanu

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat miercuri, 30 martie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Detasamentul britanic, format din aproximativ 150 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna cu militarii Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO, in urmatoarele patru luni.Aceasta este cea de-a patra ... citeste toata stirea