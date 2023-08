Patru barbati au fost retinuti de politisti, miercuri seara, in urma unui scandal iscat pe 15 august in statiunea Costinesti, cand mai multe persoane s-au luat la bataie, fiind necesara interventia fortelor de ordine pentru restabilirea ordinii publice.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informatca politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au retinut, pentru 24 de ore, patru barbati, sub aspectul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ... citeste toata stirea