Patru motoare de barca, cautate in Franta, gasite de politistii de frontiera ai Garzii de Coasta

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, patru motoare de barca, bunuri cautate in vederea confiscarii de catre autoritatile din Franta.In data de 28.09.2022, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au desfasurat o actiune specifica in zona de responsabilitate, pe linia prevenirii si combaterii infractionalitatii transfrontaliere.Astfel, pe raza localitatii Crisan, judetul Tulcea, colegii nostri au ... citeste toata stirea