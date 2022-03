Patru persoane care se plimbau libere, desi trebuia sa fie in arest preventiv sau inchisoare, au fost depistate de politisti

La data de 30 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 49 de ani si o femeie, de 40 de ani, pe numele carora Tribunalul Constanta a emis mandate de arestare preventiva, pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Persoanele in cauza au fost introduse in Centrul de Retinere si Arestare ... citeste toata stirea