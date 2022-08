Paul Stanescu s-ar bucura ca PSD sa sustina o femeie la prezidentiale: 'Am vazut ce-au facut barbatii'

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat luni, la scoala de vara a femeilor social-democrate, ca un presedinte femeie ar aduce un "echilibru" in societate si ca vazand ce au presedintii barbati in ultimii 30 de ani, el s-ar bucura ca PSD sa sustina o femeie la Palatul Cotroceni.Paul Stanescu"In ultimii 20 de ani nu prea am avut succes cu Presedintele Romaniei si cred ca daca vom avea o consultare larga in PSD la functia de presedinte, eu cred ca cea mai buna decizia o putem lua ... citeste toata stirea