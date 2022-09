Pe strazile din Eforie iti rupi masina in doua!

Desi autoritatile locale se bat cu caramida in piept ca, in ultimii ani, au refacut mai multe artere rutiere din oras, inca exista drumuri unde soferii isi rup masinile in doua. Locuitorii din Eforie au ajuns la capatul puterii si cer autoritatilor locale sa reabiliteze carosabilul.Locuitorii orasului Eforie se confrunta cu mari probleme la nivelul infrastructurii si cum in ultimele zile, a plouat destul de mult s-au format din nou noroaie si, totodata, gropile au ... citeste toata stirea