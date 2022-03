Pensia medie din Romania a crescut anul trecut cu 11%, la 1666 de lei

Conform Institutului National de Statistica, raportul dintre numarul pensionarilor si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, la fel ca anul trecut. Raportul difera de la numai 4 pensionari la 10 salariati in judetul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 14 la 10 in Giurgiu si Vaslui si 13 la 10 in Botosani.INSSE mai arata ca cea mai mica pensie medie s-a inregistrat anul trecut in judetele Botosani (1.273 lei), Giurgiu (1.281 lei) si Vrancea (1.297 lei), iar cea mai ... citeste toata stirea