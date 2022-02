Pentru intrarea in Romania nu mai este recunoscut certificatul de vaccinare, daca au trecut noua luni de la efectuarea schemei initiale

Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a explicat intr-o conferinta de presa ca guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta pentru prelungirea valabilitatii certificatului Covid, conform unei hotarari a Comisiei Europene din decembrie 2021.Andrei Baciu a transmis ca in interiorul tarii, va fi valabil si certificatul emis dupa efectuarea schemei initiale. In schimb, pentru calatoriile in alte tari din Spatiul Economic European, va fi valabil certificatul cu schema initiala, daca ... citeste toata stirea