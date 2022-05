Perchezitii ale politistilor la Primaria Sectorului 5, din Capitala. Daniel Florea, vizat de ancheta

Politistii au facut, marti, sapte perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar in care o organizatie nonguvernamentala este suspectata ca a primit fonduri in valoare totala de 30 de milioane de lei de la o autoritate locala, pe care le-ar fi cheltuit cu bunuri si servicii la preturi supraevaluate. Informatiile venite pe surse din randul anchetatorilor arata ca ar fi vorba despre Primaria Sectorului 5 din Bucuresti.Daniel FloreaPolitisti din cadrul Directiei ... citeste toata stirea