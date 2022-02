Perchezitii de amploare! Fabrica de tigarete ilegala, descoperita de BCCO Constanta video

Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in fabricarea de tigarete contrafacute. 4 persoane urmeaza a fi propuse spre arestare.La data de 1 februarie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta au pus in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Hunedoara si Suceava, fiind descoperita o fabrica ... citeste toata stirea