Perchezitii in Constanta, la persoane banuite de contrabanda

Astazi, 6 iulie,politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Constanta, la persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda asimilata.Au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, aproximativ 1.900 de pachete cu tigarete.Prejudiciul estimat este de aproximativ 23.000 de lei.La finalizarea perchezitiilor, au fost identificate si conduse la ... citeste toata stirea